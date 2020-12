Wir können nicht einfach hingehen und mal schauen, was so an Bussen zusammenkommt

Das Budget 2021 ist noch nicht fix, wie Schneider sagt. «Fest steht, dass der Kanton ein Budget festlegen muss. Wir können nicht einfach hingehen und mal schauen, was so an Bussen zusammenkommt.» Ordnungsbussen gehörten nun einmal zur Polizeiarbeit. «Knapp 500 Polizistinnen und Polizisten in Uniform sind tagtäglich unterwegs, da kommt unumgänglich das eine oder andere an Bussen zusammen.»

Unklarheit in anderen Ostschweizer Kantonen

Auf Anfrage des «St.Galler Tagblatt» erteilt die Kantonspolizei Thurgau keine Auskunft darüber, ob das für 2020 vorgesehene Budget von zehn Millionen Franken erreicht werden kann. In Appenzell Ausserrhoden liegt der budgetierte Ordnungsbussenertrag bei drei Millionen Franken – noch ist unklar, ob es zu Einbussen kommt. Ebenso in Appenzell Innerrhoden. Hier liegt das Budget bei 235'000 Franken.