Am Mittwochnachmittag ist in Buchs in einer Waschküche ein Tumbler in Brand geraten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Franken geschätzt.

Ein Bewohner bemerkte den Brand im Keller seines Einfamilienhauses an der Aeulistrasse. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, befanden sich die Bewohner bereits in Sicherheit, der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es wird vermutet, dass der Tumbler wegen eines technischen Defekts Feuer fing. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Neben dem Tumbler wurde eine Waschmaschine beschädigt und es entstand Russschaden. (red.)