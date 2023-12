TX Group gegen TX Group: Klage im Namensstreit abgewiesen

Nach über einem Jahr könne ein Namenseintrag beim Eidgenössischen Amt für das Handelsregister nicht mehr geändert werden, lautete die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts in dem am Montag veröffentlichten Urteil.

Der Solarfliesenhersteller hatte den Namen TX Group AG am 19. Dezember 2019 beim Handelsregisteramt St. Gallen eintragen lassen. Einen Tag später geschah dasselbe beim Handelsregisteramt in Zürich. In diesem Fall war es die frühere Tamedia, die an einer Generalversammlung ihre Bezeichnung geändert hatte.