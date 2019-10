Am Sonntag entscheiden die Wahlbürgerinnen und Wahlbürger, wer sie in Bundesbern vertreten soll. Die meisten haben bereits brieflich gewählt. In der Stadt St.Gallen zeichnet sich eine tiefe Wahlbeteiligung ab.

Die Wahlurnen sind am Sonntag noch für kurze Zeit geöffnet. In der Stadt St.Gallen von 10 bis 12 Uhr. Doch im Wahllokal im St.Galler Rathaus herrschte schon die ganze Woche Hochbetrieb. Die per Post eingegangenen Wahlzettel wurden gezählt. Werbung Quelle: TVO «Wir haben bis heute Samstag etwa 19'000 Stimmcouverts erhalten, das entspricht einer Wahlbeteiligung von etwa 40 Prozent», sagt Stefan Wenger, Sekretär Stimmbüro St.Gallen. Er rechnet bis zur Schliessung der Wahlurnen am Sonntagmittag mit einer Stimmbeteiligung von 44 Prozent für die Nationalratswahl, für die Ständeratswahl dürfte diese bei 47 Prozent liegen. Die Stimmbeteiligung wird somit tiefer als vor vier Jahren sein. Eine kurze Umfrage von TVO auf den Strassen St.Gallens zeigt, dass vor allem jüngere Leute nicht an die Urne gehen. Der St.Galler Politexperte Reto Antennen rechnet, dass sich dies ändern werde, wenn dereinst das E-Voting möglich sein werde. (red.)