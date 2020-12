In diesen Apotheken im Kanton St.Gallen kann ein Schnelltest gemacht werden

So fühlt sich ein Corona-Schnelltest an

Es ist eine verzwickte Sache. Der Bund und die Kantone wollen mehr Corona-Tests durchführen, um Infektionsketten früher erkennen und unterbrechen zu können. Deshalb wurden vor kurzer Zeit die Schnelltests eingeführt. Doch die Suche nach Schnelltestzentern gestaltet sich im Kanton St.Gallen schwierig, weil der Kanton die Liste der Standorte bis jetzt nicht veröffentlicht hatte. FM1Today hat die Liste nun exklusiv erhalten (Siehe Übersichtskarte unten).

Der St.Galler Apothekenverband kann das Verhalten des Kantons nicht verstehen. «Ich wäre froh, würde der Kanton mithelfen und die Liste publizieren», sagt Verbandspräsidentin Claudia Meier-Uffer. "Wenn man die Strategie des Bundes verfolgen möchte, ist es wichtig, dass symptomatische Personen so schnell wie möglich zu einem Test kommen.» In anderen Kantonen, wie beispielsweise dem Kanton Thurgau, seien die Informationen zu den Testzentern öffentlich. Mit dem Gesundheitsdepartement ist die Präsidentin im Gespräch, so soll die Liste wahrscheinlich «bald» veröffentlicht werden.

Kontakt mit Hausarzt zur Bestimmung des Tests

Der Nachrichtenagentur Keystone-SDA antwortete der Kanton im November: «Auf Wunsch der Ärzteschaft wird keine Liste veröffentlicht.» Auf Anfrage von FM1Today beim Kanton St.Gallen heisst es am Mittwoch, dass es keinen Sinn mache, eine Liste zu veröffentlichen. Trotzdem wird im Kanton abgeklärt, ob eine Liste veröffentlicht werde. Der Schnelltest sei aber «nicht immer das richtige Instrument», so der Kanton. «Damit der «richtige» Test gewählt wird, müssen zuerst verschiedene Punkte abgeklärt werden.»

Es sei wichtig, dass sich Personen mit Symptomen zuerst beim Hausarzt melden würden. Wer keinen Hausarzt habe, solle sich bei einer Arztpraxis melden. «Je nach Kapazität wird die Person für den (Schnell)-Test in die Praxis bestellt oder an eine Schwerpunktpraxis in der Nähe weitergewiesen», teilt der Kanton St.Gallen schriftlich mit. So behielt sich der Kanton sich stets einen Überblick über die Tests.

Thurgau macht Liste öffentlich, BAG verweist auf Coronavirus-Check

Andere Kantone und der Bund sehen das Ganze ein wenig lockerer. Im Kanton Thurgau wurde vom Kanton eine Liste veröffentlicht, beim Kanton Zürich wird auf eine Liste des Apothekenverbands verwiesen. Das BAG empfiehlt in erster Linie den Coronavirus-Check zur Test-Bestimmung. Alternativ könne auch ein Arzt kontaktiert werden, heisst es auf der Webseite.

Rund ein Dutzend Schnelltest-Apotheken im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen bieten derzeit 12 Apotheken Schnelltests an, vier weitere sollen in den nächsten Wochen hinzukommen. Somit können in jeder dritten Apotheke Schnelltests gemacht werden. Eine Übersichtskarte findest du unten. Im Kanton Thurgau sind es 13 Apotheken und Arztpraxen. Die Liste des Kantons Thurgau gibt es hier. Schnelltests werden in der Regel nur mit einer Voranmeldung durchgeführt.

In diesen Apotheken im Kanton St.Gallen kann ein Schnelltest gemacht werden