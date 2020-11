UG25: Pensionskasse beauftragt ausländische Firma – Cityparking ist enttäuscht

Es ist ein riesiges Projekt, das am Unteren Graben in St.Gallen entsteht. Seit 2019 wird am Parkhaus UG25 gebaut, 2022 soll das Projekt mit den 741 Parkplätzen fertig sein. Das Geld für den Umbau kommt von der Pensionskasse der Stadt St.Gallen.

Von Seiten der Pensionskasse heisst es bisher: «Für die Auswahl des Betreibers der Parkgarage UG25 wurde innerhalb der Anlagekommission der Pensionskasse Stadt St.Gallen ein ordentliches Verfahren durch ein externes Treuhandbüro durchgeführt.» Weshalb man sich für eine ausländische Firma entschied, und gegen die Cityparking AG, bleibt offen. Zurzeit befinde sich die Pensionskasse in der Finalisierung der Verträge.

Erträge wegen Coronamassnahmen eingebrochen

Nicht nur die Absage für die Bewirtschaftung von UG25 trifft die Cityparking AG. «Die Erträge in allen vier Cityparking-Parkhäusern sind gegenüber den Vorjahren stark eingebrochen», heisst es in der Medienmitteilung. Der Parkhausbetreiber leidet unter anderem an den Coronamassnahmen. «Der zunehmende Onlinehandel, das Arbeiten im Homeoffice, aber auch die städtische Verkehrspolitik wirken sich negativ auf die Parkhausfrequenz aus.» Der Verwaltungsrat der Cityparking St.Gallen AG will sich in Zukunft darauf konzentrieren, seine Parkhäuser laufend auf dem modernsten Stand der Technik und Sicherheit zu halten.