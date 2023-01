Um 0.01 Uhr die Welt erblickt: Das Ostschweizer Neujahrsbaby heisst Yoonis

Er ist 3610 gramm schwer, 49 Zentimeter gross und kam eine Minute nach Mitternacht zur Welt: Die Rede ist vom kleinen Yoonis. Er ist das Neujahrsbaby des Kantonsspital St.Gallen und dürfte wohl einer der ersten sein, der dieses Jahr in der Schweiz das Licht der Welt erblickte. Wie das Spital weiter mitteilt, geht es dem kleinen Yoonis und seinem Mami gut.

Doch das sind nicht die einzigen guten Babynews, die das Kantonsspital am Neujahrstag mitteilt. Noch nie haben so viele Kinder das Licht der Welt im KSSG erblickt wie im vergangenen Jahr. 2022 kamen 2214 Kinder zur Welt, das sind 29 mehr als 2021.

Der Trend zu mehr Geburten sei am Kantonsspital St.Gallen schon länger zu beobachten, heisst es weiter. Seit 2018 gab es in jedem Jahr mehr als 2000 Neugeborene, davor aber zuletzt nur in den Babyboomer-Jahren 1963 (2032 Kinder) und 1964 (2086 Kinder).