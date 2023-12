Unbekannte klauen St.Galler Luxugrill

Ihre Grills können bis zu einer Viertelmillion Franken kosten: Die Rede ist von der St.Galler Firma Azado. Die St.Galler konnten an der «Art Basel Miami Beach» eines ihrer Geräte zur Schau stellen. Doch das Gerät wurde gestohlen.

Es handelt sich hierbei um nicht irgendeinen Grill, sondern um ein limitiertes Luxusmodell, das in Zusammenarbeit mit «Louis Vuitton» entstanden ist, berichtet das " St.Galler Tagblatt ". Das gute Stück wurde kurz vor seinem Verschwinden vom amerikanischen Künstler Artlanta verziert und soll 55'000 Franken kosten.

Nöckl vermutet, dass der Grill während der Ausstellung entwendet wurde. Das erstaunt, denn er stand in der gleichen Halle wie beispielsweise Bilder von Picasso. Darum habe man auch keine weiteren Vorkehrungen getroffen.

Der Grill war bereits verkauft. Der Käufer konnte allerdings noch nicht darüber informiert werden. Zudem befinde sich das Unternehmen in der Abklärung, wer für den Schaden aufkommt. Man sei in der Schweiz für solche Fälle versichert, da die Messe aber in den USA war, könnte es sein, dass dies nicht gedeckt sei.