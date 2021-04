Am Donnerstagabend ist der 46-Jährige in seinem Auto unterwegs von Sirnach in Richtung Wil. Auf der Zürcherstrasse wird er von einem weissen Mercedes A-Klasse überholt. Eine kurze Lichthupe animiert den Fahrer des Mercedes anzuhalten und auszusteigen. Ohne Vorwarnung läuft der Täter auf den 46-Jährigen zu und schlägt im mehrmals ins Gesicht. Der Verletzte wird mit Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, um den Unbekannten zu finden. Beim Auto handelt es sich um einen weissen Mercedes A-Klasse mit Heckspoiler. Zum Zeit der Tat war ausserdem eine Beifahrerin dabei.

