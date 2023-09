«Undemokratisch»: So reagieren die Parteien auf Vandalismus an Wahlplakaten

In Steinach wurden kürzlich die Plakate der Grünen sabotiert, in Chur wurden Anfang September die Plakate der SP Graubünden gar mit Hakenkreuzen beschmiert – die SP hat daraufhin Anzeige eingereicht. Und auch bei den restlichen Parteien sind immer wieder einmal Schmierereien an den Wahlplakaten zu finden – oder die Plakate werden ganz zerstört.