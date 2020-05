Zwei Autos sind auf der Autobahnstrecke zwischen Sargans und Flums ineinandergeprallt. Das Auto auf dem Überholstreifen ist darauf verunfallt: «Eine Person wurde eingeklemmt und unbestimmt verletzt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Die Feuerwehr musste für die Personenrettung aufgeboten werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr. «Wie es zur Kollision zwischen den zwei Autos kam, ist noch unklar», so Florian Schneider. Fahrzeugteile, die in beide Richtungen auf der Fahrbahn lagen, wurden geräumt. Kurz nach 16 Uhr konnte die gesamte Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

(sk)