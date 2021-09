Unfall in Berschis – 78-Jähriger verstorben

Der 78-jährige Belgier war gemäss Polizei mit seinem Auto auf der Autobahn von Sargans Richtung Zürich unterwegs. Aus unbekannten Gründen sei er kurz nach 14 Uhr mehrmals mit der Leitplanke kollidiert. «Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte am Steuer einen nicht ansprechbaren 78-jährigen Belgier feststellen», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Ob der Mann vor dem Unfall an einem medizinischen Problem litt werde abgeklärt.

Die Autobahn musste aufgrund des Unfalls zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr gesperrt werden. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer wurden ab Flums von der Autobahn abgeleitet.

(red.)