Unfall in Gossau: Totalschaden nach LKW-Kollision

Am Freitagabend um 21.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Lastwagen und Anhänger von Gossau herkommend in Richtung St.Gallen. In einer Linkskurve geriet der Anhänger nach rechts ab der Fahrbahn und touchierte einen Zaun und eine Hausfassade, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Durch die Kollision mit der Hausfassade drehte sich der Anhänger nach links und kam auf die Gegenfahrbahn. Weshalb sich der Anhänger abdrehte ist zurzeit noch unklar, wie die Polizei mitteilt.