Zum Unglück kam es am Samstag um kurz nach 10.50 Uhr in Gossau. Ein 75-jähriger Mann stürzte auf der Industriestrasse von einer Pferdekutsche. Die beiden Tiere liefen daraufhin ohne den Fahrer weiter in Richtung Gossau Zentrum. Im Andwilerkreisel prallte eines der Pferde in einen Findling, wobei es stürzte und unter die Kutsche geriet. «Es wurde dabei so schwer verletzt, dass es von der Tierärztin eingeschläfert werden musste», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.