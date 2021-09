Es handle sich um einen Auffahrunfall, die Umstände seien aber noch unklar, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today. Zwei Personen, welche im vordersten der drei Autos sassen, mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt werden.

Die in den Unfall involvierten Autos standen auf der Überholspur auf der A1 in Richtung Zürich, wodurch es für längere Zeit zu Verkehrsbehinderungen kam. Am späteren Abend konnten die Fahrzeuge von der Strasse entfernt werden und der Verkehr entspannte sich wieder.

(red.)