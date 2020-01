Unglaublich: Dieser Mazda-Fahrer wurde nur leicht verletzt

Ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Fürstentum Liechtenstein war am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr von Salez in Richtung Haag unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet das Auto auf der Salezerstrasse kontinuierlich nach rechts und kam schliesslich von der Fahrbahn ab. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntagmittag mitteilt, prallte das Auto in der Folge frontal gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes.

Liechtensteiner war fahrunfähig

Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuss. Nachdem ihn Polizisten telefonisch erreicht hatten, kehrte er aber wieder zur Unfallstelle zurück. «Die Polizisten stuften ihn als fahrunfähig ein», sagt Bertrand Hug, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. «Darunter können Alkohol, Drogen, Medikamente oder auch Müdigkeit fallen.»

Fahrerlaubnis verloren

Im Spital musste der Liechtensteiner eine Blut- und Urinprobe abgeben. Ihm wurde die Fahrerlaubnis für die Schweiz aberkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

(lag)