Dominik Rüegg hat schon Wände in der ganzen Schweiz bemalt. Nun endlich auch in seiner Heimat: St.Gallen. Drü-Egg, wie der Künstler auch genannt wird, möchte mehr Farbe in die Stadt bringen: «Es geht darum, Unorte zu verschönern.» Nicht er alleine will die ganze Stadt bemalen. In seiner Vorstellung ist dieses Bild ein Startschuss für mehr Streetart in St.Gallen: «Es soll die Türe öffnen für mehr Künstler und mehr Farbe.»

Kampf mit der Bürokratie

Täglich fuhr Rüegg an der grauen Wand an der Oberstrasse vorbei und stellte sich vor, was er damit alles machen könnte. Es juckte ihm in den Fingern, bis er es nicht mehr lassen konnte: «Da die Liegenschaft der Stadt gehört, habe ich ein entsprechendes Baugesuch eingereicht.» Ein solches Gesuch ist öffentlich, heisst: Jeder kann Einspruch erheben und alles muss bis ins Detail geplant werden: «Von der Farbenwahl bis zu den Sujets, es musste alles seine Berechtigung haben.»

Viel Kaffee und 9000 Franken im Crowdfunding

Für den Künstler ist dies eine ungewohnte Art zu arbeiten, normalerweise kreiert er vieles aus dem Moment. In diesem speziellen Fall lag zwischen der ersten Sitzung mit der Stadt und dem effektiven Malen beinahe ein Jahr: «Es hat sich aber gelohnt. Schliesslich fahre ich weiterhin jeden Tag daran vorbei.»