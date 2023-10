Unvollständige Wahlunterlagen im FM1-Land

In 43 der 51 bislang bekannten Fälle fehlten der Wahlzettel und teilweise auch die Wahlanleitung für Wahlen des Ständerats, teilte die St.Galler Staatskanzlei am Dienstag mit. In den übrigen acht Fällen hätten die Stimmberechtigte nicht alle Listen für die Nationalratswahlen erhalten.