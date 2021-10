Zerstörte Schaukeln, durchgeschnittene Seile, spurlos verschwundene Sitzgelegenheiten und eine demolierte Kletter-Seilbrücke: Der Waldspielplatz der Spielgruppe Buechi im Gossauer Buechenwald wurde regelrecht auseinandergenommen – so ziemlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wurde in irgendeiner Weise beschädigt oder ist ganz verschwunden.

Platz erst kürzlich neu eingerichtet

«Es ist traurig, vor allem für die Kinder. Es ist ihr Spielplatz und jetzt ist einfach nichts mehr da», sagt Brigitte Mauchle, die Waldspielgruppenleiterin, gegenüber FM1Today. Sie habe am Dienstagabend vom Vandalenakt erfahren. «Es macht einen auch ein wenig wütend. Für mich ist es einfach unbegreiflich, dass man so etwas machen kann. Wir haben den Platz gerade, teilweise auch mit Unterstützung der Eltern, neu eingerichtet. Deshalb ist es umso tragischer.»

Trotz des Ausmasses der Zerstörung geht Mauchle nicht von einer gezielten Aktion aus. «Man sieht ja eindeutig, dass es ein Kinderspielplatz ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Attacke speziell gegen uns gerichtet ist.»

Der Gossauer Buchenwald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und lädt mit seinen vielen Waldwegen und Feuerstellen zum Spazieren, Grillieren und Festen ein. Entsprechend tummeln sich viele Menschen im Wald, unter denen einige hin und wieder auf «nicht so lustige Ideen kommen», wie Mauchle es formuliert. Das sei schon häufiger vorgekommen, allerdings nicht in diesem Ausmass. Und: «Wir hatten jetzt ungefähr drei oder vier Jahre Ruhe», sagt sie.

Prävention durch Präsenz

Ob sie Anzeige erstatten wird, weiss die Spielgruppenleiterin noch nicht. «Letztes Mal hat das nichts gebracht.» Zwar habe man herausgefunden, wer für die Schäden verantwortlich war, allerdings hätten die Täter aufgrund ihres Alters nicht bestraft werden können. Sie habe den Vorfall aber auch jetzt wieder bei der Polizei gemeldet, mit der Bitte, gelegentlich im Wald vorbeizuschauen, um potenzielle Täter abzuschrecken.

Etwas gebracht hat beim letzten Mal vor allem die öffentliche Aufmerksamkeit: Weil die Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf ihren Touren durch den Buechenwald öfter mal beim Spielplatz vorbeischauten und auch die Polizei gelegentlich dort patrouillierte, wurde beim leicht abgelegenen Spielplatz weniger grilliert und gefestet – und damit auch die Chance kleiner, dass Leute dort auf dumme Ideen kommen. Diesen Effekt erhofft sich Mauchle auch dieses Mal.

Sachbeschädigung ist ein bedeutendes Problem

Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Gemäss Mediensprecher Hanspeter Krüsi werden in dem betroffenen Gebiet künftig vermehrt Patrouillen unterwegs sein, welche auch Personenkontrollen durchführen werden. Krüsi sagt: «Das ist einer von vielen Fällen von Sachbeschädigung und total daneben.» Dass Spielplätze, Blumenbeete und andere Dinge zerstört werden, sei leider ein ständig wiederkehrendes Problem. «Oft geschehen solche Aktionen in Gruppen, die sich gegenseitig hochschaukeln und anstacheln, meist in Verbindung mit Alkohol», so Krüsi. Zudem seien Orte wie der Spielplatz wegen ihrer Abgelegenheit prädestiniert für Vandalismus.

Spielplatz wird wieder aufgebaut

Obwohl der Wiederaufbau auch finanzielle Aufwände mit sich bringt und vor allem zeitintensiv sein wird, will Spielgruppenleiterin Brigitte Mauchle auf keinen Fall klein beigeben. «Wir werden den Spielplatz bis zum nächsten Frühling sicherlich wieder aufbauen.»

