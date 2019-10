Ausgerissene Pfähle, eine beschädigte Sitzbanke, eine ausgerissene «Biene Maja» und einen verbogenen Abfalleimer: Vandalen haben vergangenes Wochenende an der Säntisstrasse und am Aabachweg in Uznach gewütet. Die ausgerissenen Gegenstände warfen sie in die Büsche. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Franken.

Wer Angaben zu den Vandalen machen kann,wird gebeten, sich beim Polizeiposten Uznach, zu melden.