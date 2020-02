Drei Meldungen gingen bei der Polizei im Dezember ein, drei kamen Ende Januar hinzu. «Es kann sein, dass alles im gleichen Zeitraum passiert ist, es kann aber auch sein, dass die Täterschaft zweimal oben war.» Es gebe viele Theorien: Ein Wanderer, eine Person die sich regelmässig in der Gegend aufhält, oder eine Gruppe Jugendlicher. «Wir können noch nicht sagen, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt», sagt Schneider. Das Vorgehen der Täterschaft sei durchaus speziell. Gewisse Alphütten können nur zu Fuss erreicht werden. «Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein gewöhnlicher Wanderer auf eine solche Schnapsidee kommt.»

«Nicht nur der Ort, auch der Zeitpunkt der Tat ist schwierig, da die Alphütten im Winter nicht ständig besucht werden und oftmals eine grosse Zeitspanne zwischen den einzelnen Besuchen liegt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. So könnten Alphüttenbesitzer erst viel später bemerken, dass auch ihre Hütte von den Vandalen heimgesucht wurde. Die Polizei kann nicht ausschliessen, dass in naher Zukunft noch weitere Meldungen hinzukommen könnten.

Florian Schneider mutmasst, dass es sich auch um eine Person handeln könne, die eine Rechnung offen habe. Der Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins, Thomas Bohl, ist davon überzeugt. Die Täter hätten gewusst, wo sie hinwollen, an den Alphütten komme niemand «einfach mal so» vorbei. Die Betroffenen waren sehr schockiert, wie zerstörungswütig die Täter vorgegangen sind.

«Das ist eine sehr schwachsinnige Aktion»

Auch die Polizei verurteilt die Tat scharf. Vandalismus in diesem Ausmass sei auch für sie neu. «Das ist eine sehr schwachsinnige Aktion, die hier durchgeführt wurde», sagt Florian Schneider. «Wir haben noch eine gewisse Hoffnung, dass Person einsieht, was das für ein Schwachsinn ist.» Die einzige Möglichkeit, alles sauber zu lösen, sei, wenn der Täter sich bei der Polizei melden würde.

Betroffene sollen Hütten wieder in Ordnung bringen

Die Polizei ermittelt. An den Tatorten wurden Spuren gesichert, welche momentan untersucht werden. Den Betroffenen wurde geraten, die Hütten wieder in Ordnung zu bringen. Die Hemmschwelle, etwas zu zerstören, was schon beschädigt ist, sei deutlich geringer. Zudem rät die Kantonspolizei, die Hütten zu sichern und zu achten, dass keine Gegenstände herumliegen, mit denen man etwas zerstören könnte. Beim Installieren von Kameras sei aber Vorsicht geboten, die rechtliche Situation müsse jeweils zuerst abgeklärt werden.