Anfang Jahr hat die Stadtverwaltung die Parkplätze auf der Bahnhofstrasse aufgehoben. So hat die Trogenerbahn mehr Platz und Velofahrerinnen und Velofahrer können seitdem in beide Richtungen fahren. Doch kurz vor dem Schibenertor wird der Velostreifen immer enger und die Velos haben keinen Platz mehr, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet.

Ein Ärger für Personen auf dem Velo, die aufs Trottoir ausweichen müssen. Auch die Appenzeller Bahnen sind mit dem Velostreifen nicht glücklich. Gemäss Thomas Halter, Leiter Betrieb Appenzeller Bahnen, kam es schon zur einen oder anderen brenzligen Situation. Und auch Pro Velo kennt die heikle Stelle am Schibenertor. Trotzdem sei diese Lösung momentan die einzige Chance, ohne Umwege eine Veloachse vom Bahnhof direkt zum Marktplatz anzubieten, so Michael Städler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen-Appenzell.

Die Stadt erklärt: «Es handelt sich auf diesem kurzen Streckenabschnitt um eine gemischte Verkehrsfläche, auf der alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen sollten.» Das Bähnli habe grundsätzlich Vortritt. Trotzdem will die Stadt etwas dagegen unternehmen. Noch im Juli sollen die Schilder «Achtung Bahn» und «Nicht rechts an stehender Bahn vorbeifahren» aufgestellt werden. Ausserdem wird an einem Konzept gearbeitet, wie die Bahnhofstrasse in Zukunft aussehen soll.

