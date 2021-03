400'000 E-Bike- und Velofahrten mass eine Messstelle in Rapperswil-Jona – das sind zwölf Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. In Flawil stieg der Messwert gar um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dass bei einer Zunahme des Langsamverkehrs auch die Anzahl Unfälle stieg, liegt nahe. «Bei den schwächeren Verkehrsteilnehmenden haben wir im letzten Jahr leider einen negativen Trend zu verzeichnen», sagt Philipp Sennhauser, Leiter Verkehrspolizei der Kantonspolizei St.Gallen. Nebst den Kategorien Fussgänger und Motorräder sind auch die Unfall- und Todeszahlen bei den Velos und E-Bikes gestiegen, wie die Verkehrsstatistik des Kantons St.Gallen ausweist.

Mit Beginn der Pandemie ist in der Schweiz auch das Velofieber ausgebrochen: Das schöne Wetter während des ersten Shutdowns im Frühling animierte die Bevölkerung zu Ausflügen auf Zweirädern. Die Zahlen von Velofahrten im Kanton St.Gallen erreichten im vergangenen Jahr deshalb Rekordwerte.

«Das allgemein gute Wetter und ein genereller Trend im Zweiradbereich haben die Unfallzahlen stark beeinflusst», so Sennhauser. So sind 2020 mehr Personen mit ihrem Velo verunglückt als im Jahr zuvor. Dabei sind zwei Personen gestorben. Bei fast zwei Dritteln der Unfälle wurde kein Helm getragen. Auch die Zahl der E-Bike-Unfälle nahm um rund 30 Fälle zu. Ab dem Monat März, und somit auch mit den Beschlüssen des Bundesrats, stiegen die Unfallzahlen stark an. 121 Unfälle ereigneten sich mit einem E-Bike. Dabei sind vier Personen ums Leben gekommen.