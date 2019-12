Ein 64-jähriger Mann ist am Samstagabend in Sargans von seinem Velo gestürzt und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Velofahrer war am Samstag um 20 Uhr gemeinsam mit einer 51-jährigen Frau auf dem Überwasserweg unterwegs in Richtung Trübbach. Auf der Fahrt stürzten die beiden mit ihren Velos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Während die Frau unverletzt blieb, zog sich der 64-Jährige tödliche Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. (red.)