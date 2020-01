Nach zwei Jahren Unterbruch übernimmt die Projekt-Werkstatt wieder die Velostation am Hauptbahnhof und in der Hauptpost in St.Gallen.

St.Galler Projekt-Werkstatt vorerst gerettet «Mir fehlen die Worte» Rund elf Jahre hat die Projekt-Werkstatt von 2006 bis 2017 im Auftrag der Stadt St.Gallen die Velostationen geführt. Die letzten zwei Jahre hat dies die Dienststelle Umwelt und Energie übernommen, nachdem die Projekt-Werkstatt die Leistungsvereinbarung gekündigt hatte. Seit Anfang dieses Jahres wird der Betrieb wieder von der Projekt-Werkstatt gewährleistet. Die Non-Profit-Organisation, die Einsatzprogramme für Stellensuchende durchführt, hat sich in der Zwischenzeit neu organisiert. «Im Zentrum stehen Arbeiten rund um das Velo», heisst es. Deshalb sei die Projekt-Werkstatt der ideale Partner für die Velostationen am Hauptbahnhof und in der Hauptpost. Für die Stadt St.Gallen ist ein attraktives Velostellplatz-Angebot von grosser Bedeutung. «Die Förderung des Veloverkehrs ist eine wichtige Massnahme des Energiekonzepts 2050 und des Mobilitätskonzepts 2040 der Stadt», heisst es. (red.)