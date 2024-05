Verbot war illegal: Betteln ist in St.Gallen wieder erlaubt

Die Debatte zur Aufhebung des Bettelverbots im St.Galler Stadtparlament soll hitzig zu und hergegangen sein und endete mit 30 Ja-Stimmen zu 20 Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Durch diesen Entscheid wird das Betteln nicht mehr generell verboten, sondern detailliert im Polizeireglement geregelt. Neu darf in der Stadt an gewissen Orten gebettelt werden, solange dies weder bandenmässig organisiert ist, noch in aggressiver Weise gemacht wird oder die Ruhe und Sicherheit gestört werden. Verboten ist es im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten.