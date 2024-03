Eine Person beobachtete, wie zwei Männer an der Dorfstrasse in Altenrhein die Scheibe eines Autos eingeschlagen und danach durchsucht haben. Danach sind die beiden Männer in ein Auto eingestiegen und davon gefahren.

Die Person meldete dies der Polizei und konnte das Fluchtauto genau beschreiben. Die Kantonspolizei St.Gallen leitete sofort eine Fahndung ein.