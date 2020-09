«Schweren Herzens» – Viehschauen in Innerrhoden wegen Corona abgesagt

«So wenige Tage vor dem Abschied kommen mir keine Tränen. Aber ganz viele Erinnerungen», sagt Johann Wachter, beim Besuch von FM1Today. Das prägendste Erlebnis in den 50 Jahren war ein Helikopter-Absturz 1982. «Im Helikopter sassen mein Sohn, der Pilot und der Flughelfer. Ich konnte alle retten», sagt Johann Wachter.

Für Johann Wachter jedenfalls ist hier alles in Ordnung. Die Alp Valtüsch ist für ihn der schönste Ort der Welt. Seit 50 Jahren verbringt der Vater von vier erwachsenen Kindern hier, auf dieser Alp, jeden Sommer. Nun ist sein Letzter gekommen. Sein Alter lässt es nicht mehr zu, dass er zurückkehrt. Der zweistündige, steile Aufstieg ist für den 77-Jährigen Landwirt und schweizweit bekannte Viehzüchter zu anstrengend.

Im Weisstannental, hoch über den berühmten Batöni-Wasserfällen, führt Johann Wachter die Alp Valtüsch. Ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung zu sein scheint.

«Die letzten Jahre sind auf der Alp von den Leuten her attraktiver geworden»

Man habe viel mehr Zeit für die Gäste und Wanderer. «Die letzten Jahre sind auf der Alp von den Leuten her attraktiver geworden». In den ersten 30 Jahren habe er vielleicht pro Woche eine Person gesehen. Heute kämen viel mehr Touristen hoch zur Alp Valtüsch. Dies habe damit zu tun, dass die Alp Valtüsch auf einer beliebten Route im UNESCO-Weltnaturerbe «Tektonikarena Sardona» liege.

Der Älpler – der Teamplayer

Wenn dann die Touristen weiterwandern und der Besuch zurück ins Tal kehrt, geniesse man die Zeit mit den anderen Alp-Mitarbeitern. Auf einer Alp - wie dieser im Weisstannental - müsse man kollegial sein. «Am Abend jassen und reden wir viel», sagt Wachter. Es gibt aber auch einen Fernseher in der Hütte. «Fernsehen schauen wir nicht oft. Wenn dann Meteo und die Tagesschau». So wisse er auch Bescheid, was den Sommer durch im Tal passiert.