Verletzter Jungschwan aus dem Bodensee gerettet

Nachdem die Kantonspolizei St.Gallen über den Vorfall informiert wurde, rückte diese nach Steinach aus. Die Beamten konnten das Tier an sich nehmen, schreibt die Kantonspolizei. «Es war geschwächt und in einer Angelschnur verfangen. Der Schwan liess sich ohne Probleme in eine Kiste verfrachten und wurde dem Walter Zoo in Gossau übergeben.» Dort werde er gepflegt und wieder zu Kräften kommen.

(red.)