Lautes Aufheulen von Motoren kennt man aus vielen Städten. Genau wie die darauffolgenden genervten Blicke der Fussgänger. In St.Gallen hat in den letzten Wochen beides zugenommen. Am vergangenen Wochenende hat die Stadtpolizei acht sogenannter Poser angezeigt und sie wird auch künftig öfters kontrollieren.

Aufgrund vermehrter Reklamationen aus der Bevölkerung will die Stadtpolizei St.Gallen vermehrt Verkehrskontrollen durchführen. (Symbolbild) © Keystone