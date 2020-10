Vermisste Frau tot aufgefunden

Die Frau war mit drei weiteren Frauen auf einer Wanderung, ehe sie verschwand und nicht mehr gesehen wurde. Die Polizei wurde um 16.15 Uhr informiert. Sofort wurde eine grosse Suchaktion gestartet.

Im Einsatz waren mehrere Polizeipatrouillen, ein Polizei- und ein Regahelikopter, die Feuerwehr, mehrere Hundeführer mit ihren Suchhunden, Polizeitaucher, die Alpine Einsatzgruppe und Drohnen der Kantonspolizei St.Gallen.

In den frühen Morgenstunden wurde in einem Wehr der Thur in Krummenau ein lebloser Körper im Wasser gefunden und geborgen. Es dürfte sich um die Vermisste handeln. Die Frau war im Kanton Schaffhausen wohnhaft. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

