Die Suche nach einer 26-jährigen Schweizerin und einem 30-jährigen Kantonspolizisten in Henau wurde am Montagmorgen um 4.30 Uhr fortgesetzt. Die beiden Vermissten waren mit einer dritten Person am Sonntagabend oberhalb des Wasserfalls Felsegg baden gegangen. Aus noch ungeklärten Gründen rutschten zwei Personen beim Versuch, den Fluss zu überqueren, aus und stürzten in den Felseggfall. Seither werden sie vermisst. Die Polizei rechnet nicht mehr damit, dass die Personen überlebt haben.