542. So viele neue Coronafälle vermeldete der Kanton St.Gallen am Mittwoch. Ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Der Vorsteher des St.Galler Gesundheitsdepartements, Regierungsrat Bruno Damann (CVP), erklärt im Interview, wie man diese Zahlen einordnen soll und wie die Regierung sich auf strengere Massnahmen vorbereitet.

Herr Damann, noch nie wurden so viele Neuansteckungen im Kanton St.Gallen innert 24 Stunden vermeldet.

Bruno Damann: Für uns ist auch nicht erfreulich, dass die Zahlen dermassen steigen. Aber man muss vorsichtig sein und die Zahlen über eine gewisse Periode anschauen. Und man muss genau beobachten, was in den Spitälern passiert. Im Moment sind sie noch nicht überlastet.

Auffällig ist ja, dass insbesondere an Orten mit einer tiefen Impfquote, zum Beispiel im Toggenburg, die Zahlen stark steigen.

Vereinfacht könnte man sagen: Im Toggenburg sind die wenigsten Leute geimpft. Aber ob das die alleinige Ursache ist, bezweifle ich. Meistens gibt es irgendwo einen Herd und dann kommt es zu einem grösseren Ausbruch.