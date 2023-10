«Die Sonnenhaldenstrasse in Rotmonten ist plötzlich Tempo 30. Jedoch ohne Tafeln, nur mit ganz bescheidenen Bodenmarkierungen», regt sich ein Facebook-Nutzer in der Gruppe «Du bisch vo St.Gallen, wenn...» auf. Auch in den Kommentaren bleiben die Leute ratlos. Muss man überhaupt schon Tempo 30 fahren, wenn dies nur am Boden markiert ist?

«Nein», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Die Tempo-30-Zone an der Sonnenhaldenstrasse ist aktuell in Umsetzung. Sie wird erst rechtswirksam, wenn alle Markierungen angebracht sind. Schon vorher darf natürlich freiwillig Tempo 30 gefahren werden.»