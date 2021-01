Hat ein bisschen Weltuntergangschrakter: Die schwere Schneewolke, die am Sonntag über den Bodensee herangeflogen kam und über Rorschach hinwegrollte. Für die Schnappschüsse danken wir dem Rorschacher Echo .

«Typisches Aprilwetter»

Doch auch wenn die Rorschacher Schneewolke sehr spektakulär aussieht: Speziell ist sie nicht wirklich, sagt FM1-Wetterexperte Roger Perret: «Es handelt sich um eine normale Niederschlagswolke. Es ist aber eher typisches Aprilwetter.»

Gut zu sehen, ist dies im Vorher-Nachher-Vergleich. Erst ist es schön, dann kommt mit grosser Geschwindigkeit der Schnee und danach scheint wieder die Sonne. «Im Frühling ist es natürlich eher Regen», sagt der Wetterexperte.

Entstehen können solche Wetterlagen – kleinere, isolierte Zellen – durch grosse Temperaturunterschiede mit kalter Luft in relativ grosser Höhe. Und das führt immer wieder zu Gelegenheiten für schöne Schnappschüssen – wie am Sonntag in Rorschach.

Wetter bleibt wechselhaft

Bis zum richtigen April ist es aber noch eine Weile und der Winter bleibt uns vorerst erhalten. Ein Zwischenhoch bringt erst Sonne, baut sich am Mitttwoch allerdings bereits wieder ab. Danach gibt es vielerorts wieder Schnee, bevor es gegen Wochenende wieder wärmer und stürmischer wird.

