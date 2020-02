Kauf einer Mehrtageskarte ist ein Risiko

Die Stürme häufen sich in diesem Jahr genau in der Skiferien-Saison. Für die Wintergäste ist es ärgerlich, wenn genau dann der Betrieb eingeschränkt ist. «Die Gäste haben aber Verständnis», sagt Schustereit. Zudem haben die Bergbahnen Wildhaus ihre Gäste vor dem Kauf einen Mehrtages-Abo auf die schwierige Wettersituation aufmerksam gemacht. «Beim Kauf geht man ein Risiko ein. Grundsätzlich können wir in solchen Fällen leider kein Geld zurückerstatten.»

Es stürmt während der Skiferien

Im Pizol bietet man an Sturmtagen, wenn nur ein Teil der Lifte in Betrieb ist, reduzierte Tarife an. Jedoch mussten dies die Bergbahnen dieses Jahr nicht öfters anbieten wie in anderen Jahren. «Winterstürme gibt es in jeder Saison», sagt Klaus Nussbaumer, Geschäftsführer der Bergbahnen Pizol. In anderen Jahren seien die Stürme einfach im Januar gekommen. «Natürlich würden wir uns wünschen, dass die Sturmzeit nicht in die Skiferien fällt.» Da die Monate Dezember und Januar gut gelaufen seien, befürchte man keine grösseren Einbussen. Die Bahnen können aber erst Ende der Saison feststellen, inwiefern sich die Stürme ausgewirkt haben.

Mehr Arbeit wegen Sabine, Petra und Co.

«Jeder Sturm ist eine Herausforderung für die Mitarbeiter», sagt Klaus Nussbaumer. Tafeln und Stangen müssen neu aufgestellt und die Pisten neu präpariert werden. Das ist ein grosser Aufwand, weiss auch Jürg Schustereit. «Es ist eine anstrengende Saison. Das Präparieren und Sichern der Piste bereitet uns wegen der Stürme viel Arbeit.»