Momentan vermeldet der Kanton St.Gallen beinahe täglich Rekordwerte bei den Corona-Fallzahlen. Am Mittwoch waren es 400 positive Tests, am Tag zuvor 145 und über das Wochenende 429 gewesen. Gesamthaft wurden seit Beginn der Pandemie 3754 Infektionen gemeldet, 44 Personen sind an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Die meisten Fälle traten in den letzten sieben Tagen im Rheintal und im Wahlkreis St.Gallen auf, wie auf der Webseite des Kantons ersichtlich ist.