«Die Geldspielsucht ist sicher ein Phänomen, das in den letzten Jahren zugenommen hat.» Martina Gadient, Fachbereichsleiterin Sucht beim St.Galler Gesundheitsdepartement, nennt dafür unterschiedliche Gründe: «Einer ist sicher das neue Geldspielgesetz, das Online-Geldspiele und Casinos erlaubt.» Andererseits würden immer mehr Casinos in den Nachbarsländern wie dem Fürstentum Liechtenstein entstehen.

Neue ambulante Fachstellen

«Viele Süchtige sind beispielsweise in Bad Ragaz oder St.Gallen gesperrt und gehen dann einige Kilometer weiter und spielen im Ausland.» Das bringe viele Probleme mit sich, da es im Kanton St.Gallen bisher keine Suchtstellen gibt, die auf Geldspielsüchtige spezialisiert sind.

«Geldspielsüchtige können sich bei den regionalen Suchtfachstellen melden. Viele Menschen nehmen aber gar nicht wahr, dass sie ein Geldproblem aufgrund einer Sucht haben.» Die Hemmschwelle, tatsächlich eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, sei zu hoch. Deshalb möchte die St.Galler Suchthilfe gezielt Fachstellen einrichten, die sich auf das Thema Geldspielsucht spezialisieren. An diese ambulanten Stellen können sich Betroffene oder Angehörige wenden und sie werden dort behandelt oder wenn nötig an Kliniken weitergeleitet.

Entstehen sollen die Geldspielsucht-Stellen bei bereits bestehenden Beratungsstellen im Kanton St.Gallen. Zwei bis drei Beratungsstellen werden in «Geldspielsucht-Stellen» umgewandelt. Mitfinanziert werden diese von Swisslos.

Wegen Datenschutz kein Austausch

In akuten Fällen werden die Süchtigen an Kliniken weitergeleitet. «Eine Geldspielsucht verursacht verschiedene Probleme – familiäre, soziale, aber auch psychische», sagt Martina Gadient. Kann ambulant nicht alles aufgearbeitet werden, braucht es eine stationäre Behandlung in einer Klinik. Kliniken, die auf Geldspielsüchtige spezialisiert sind, gibt es bereits in den psychiatrischen Kliniken im Kanton.

Die zunehmende Zahl an Geldspielsüchtigen ist nicht nur ein Erfahrungswert der St.Galler Suchthilfe. Verschiedene Fachpersonen wurden zu diesem Thema befragt und alle sahen im Bereicht Geldspielsucht Handlungsbedarf. Hinzu kommt, dass nach dem Geldspielgesetz die Kantone verpflichtet sind, neben Prävention auch Beratung und Behandlung für spielsüchtige Personen und deren Umfeld anzubieten.

Verhindern, dass Spielsüchtige im Ausland um Geld spielen, kann der Kanton St.Gallen nicht. «Wir haben diesbezüglich schon einiges probiert, hatten dabei aber keine Chancen», sagt Martina Gadient. «Wir haben wegen des Datenschutzes keinen Datenaustausch.»