Vier Autos krachen ineinander – eine Frau leicht verletzt

Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Lütisburg Station Richtung Lütisburg. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Mann mit seiner Familie, bestehend aus der 36-jährigen Beifahrerin und drei Kindern im Alter zwischen 1 und 5 Jahren, in einem Auto in die Gegenrichtung. Die beiden Autos kolldierten, wodurch das Fahrzeug des 38-Jährigen ins Schleudern geriet.

Eine Verletzte und mehrere zehntausend Franken Schaden

In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen mit zwei Autos, welche ebenfalls Richtung Lütisburg fuhren. Der 50-jährige Autofahrer und die 25-jährige Autofahrerin in diesen beiden Autos sowie der 56-Jährige, der 38-Jährige und die Kinder blieben unverletzt, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Die 38-jährige Beifahrerin musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Lastwagen konnten Umleitung nicht nutzen

Die beschädigten Autos blockierten die Toggenburgerstrasse. Deshalb wurde der Verkehr durch die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg umgeleitet. Die Umleitungsstrecke konnten die Lastwagen aber nicht befahren, da die Brücke eine Gewichtsbeschränkung hat. Deshalb staute sich der Schwerverkehr auf beiden Seiten der Unfallstelle. Die Strecke konnte für den Schwerverkehr um 11 Uhr wieder freigegeben werden.

