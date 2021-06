Vögele Shoes schliesst drei Ostschweizer Filialen

«Alles reduziert» und «Wir schliessen diese Filiale»: Alle Vögele-Schuhgeschäfte sind derzeit mit solchen Plakaten verziert. Aktuell betreibt die Karl Vögele AG 116 solcher Schuhläden. Und jetzt soll alles auf einen Schlag zusperren? Wie das «St.Galler Tagblatt» weiss, spricht Max Bertschinger, Chef der Dachgesellschaft Karl Vögele AG mit Sitz in Uznach, von einem «Missverständnis».

Neu heisst es auf den Plakaten «Wir schliessen vorübergehend wegen Geschäftsübergabe». Damit spielt Vögele auf den Anfang Juni 2021 kommunizierten Verkauf des Unternehmens durch die CCC-Gruppe an ein deutsches Unternehmerehepaar an. Trotzdem schliessen neben den Bingo- und Shoe-Outlet-Läden, fünf bis sechs Vögele-Shoes-Läden. Drei davon sind in der Ostschweiz. Die Filiale in Widnau wird per Ende Monat dicht gemacht, jene in Rapperswil per 30. September 2021 und jene in Rorschach per 31. Januar 2022. Von den noch ausstehenden Filialschliessungen sind laut Bertschinger 20 bis 30 Mitarbeitende betroffen.