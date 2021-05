Vollbrand in Wohnhaus – älteres Paar klettert aus Fenster

Als die rund 65 Feuerwehrleute am Samstag kurz nach 21 Uhr beim brennenden Doppeleinfamilienhaus an der Rickenstrasse eintrafen, stand dieses bereits in Vollbrand. Mehrere Personen waren wegen des Rauchs auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Gleichzeitig warnten weitere Personen die Hausbewohnenden und halfen einem älteren Paar, aus einem Fenster zu klettern und sich so in Sicherhezit zu bringen. Insgesamt lebten vier Personen in dem Haus, sie blieben unverletzt.