Vollbrand in Wohnhaus in Eschenbach – keine Verletzten

In Eschenbach steht am Samstagabend ein Haus in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Als die Einsatzkräfte am Samstagabend eingetroffen sind, stand das Haus bereits in Vollbrand, sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today. «Kurz nach 21 Uhr hat eine Auskunftsperson beobachtet, dass Rauch aus dem Haus kommt. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin verständigt», sagt Rezzoli. Die vier Personen, welche in dem Haus wohnhaft waren, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. «Soweit wurde niemand verletzt. Aber die Personen werden von der Ambulanz betreut.» Die Löscharbeiten wurden zügig vorangetrieben und das Feuer konnte gelöscht werden. Das Haus hat aber einen Totalschaden erlitten, beziffern lasse sich dieser aber noch nicht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf umliegende Häuser übergriff. Der Grund für das Feuer ist noch nicht bekannt. Dafür werden Spezialisten der Forensik beigezogen. Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Sonntag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ausserdem muss festgestellt werden, wie instabil die Gebäudekonstruktion aktuell ist. «Die Gefahr, dass das Gebäude einstürzen könnte, besteht bei jedem Brand», sagt Rezzoli. Wegen der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse durch Eschenbach gesperrt werden. Die Feuerwehr hat eine grossräumige Umfahrung eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Eschenbach sowie einige Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und der Rettungsdienst. (red.)