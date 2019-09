Das Bundesamt für Strassen (Astra) muss auf der A1 zwischen Uzwil und St.Gallen Winkeln Fahrübergänge und Brücken instand setzen. Die Elemente sollen die Verformungen und Bewegungen des Brückenkörpers ausgleichen. Ein Teil der Übergänge wurde bereits auf Vordermann gebracht.

Für die Arbeiten bei der Unterführung SBB/Albertschilerstrasse ist an zwei Wochenenden eine Vollsperrung des Zubringers notwendig: Von Freitag, 13. September (20 Uhr), bis Montag, 16. September (5 Uhr) und vom Freitag, 20 September (20 Uhr), bis Montag, 23. September (5 Uhr). Der Verkehr wird in dieser Zeit via Bischofszellerstrasse und Wilerstrasse über Gossau umgeleitet.