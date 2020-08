«Es ist härter, viel härter, als gedacht», sagt die Rheintalerin Yessica Sanchez über ihre Schauspielkarriere. Die 27-Jährige ist vor bald zwei Jahren nach Los Angeles ausgewandert. Dabei wurde sie vom 3+-Team in der Sendung «Adieu Heimat – Schweizer wandern aus» begleitet. Seit dem Wohnortwechsel von Heerbrugg nach Hollywood verfolgt sie nur noch ein Ziel: als Schauspielerin durchzustarten.

«Bisher hatte ich die Möglichkeit, in einigen Spielfilmen mitzuspielen», sagt Sanchez. Im Film «The Radicalization of Jeff Boyd» war sie die Hauptdarstellerin. In Mailand wurde sie letztes Jahr gar für die Rolle für einen Preis nominiert, es folgten Nominierungen an sieben weiteren Filmfestivals.

Ganze Filmindustrie auf Eis

Nun dreht die Schweizerin mit mexikanischen Wurzeln einen neuen Spielfilm. Der Name: «Mind Over Max». Dort spielt sie die Rolle als «Versöhnerin». Sie möchte einen Jungen, der im Pflegehaus aufgewachsen ist, mit seiner kriminellen Mutter wiedervereinen. Das ist jedoch komplizierter als gedacht.

Sonstige Projekte waren auf Eis gelegt. «Die Coronakrise hat die ganze Industrie gestoppt», sagt Sanchez. Um an Castings teilzunehmen, musste Sanchez nicht mehr an eine bestimmte Location gehen. «Seit dem Lockdown muss man der Casting-Direktion sogenannte Self-Tapes schicken», erklärt Sanchez. Dort muss man von sich einige Sequenzen aufnehmen und diese anschliessend digital versenden. «Ich denke, die Castings werden auch in Zukunft so bleiben», sagt die 27-Jährige. Generell bessere sich die Situation nur langsam. «Restaurants und Bars sind immer noch zu. An Events ist schon gar nicht zu denken», sagt Sanchez.

Gute Castings sind schwer zu kriegen

«In dieser Zeit habe ich mich dafür auf meine eigenen Projekte fokussieren können», sagt Sanchez. Sie habe begonnen, selbst Drehbücher zu schreiben und Kurzfilme zu produzieren. Jedoch stehe sie am liebsten vor der Kamera. Das ist aber schwieriger als gedacht: «An die guten Castings für Filme kommt man nicht so einfach heran», sagt Sanchez. Dafür brauche man Geduld und Ausdauer.

Diese scheint Sanchez zu haben. Am Telefon klingt ihre Stimme hell und kräftig. Sie gibt rasche und gezielte Antworten und scheint genau zu wissen, wo sie momentan steht und wohin sie gehen will. Auch scheut sie sich nicht, über ihre Träume zu sprechen. Obwohl sie sich bewusst ist, dass der Weg dahin kein einfacher sein wird. «Lieber bin ich in LA und mache, was mich glücklich macht, anstatt in der Schweiz zu sein und Trübsal zu blasen», sagt Sanchez. Zudem scheint sich die Zuversicht langsam auszuzahlen: «Mittlerweile werde ich auch zu Castings für grosse Projekte auf bekannten Streamingdiensten eingeladen», erzählt Sanchez.