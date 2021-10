Die Coronatests an der Olma in St.Gallen sind ein wahres Schnäppchen. In den Testcentern im Breitfeld, beim Bahnhof St.Fiden und beim Messegelände gibt es den Schnelltest ab dem 11. Oktober zum Sonderpreis von 26.50 Franken. Das ist rund die Hälfte günstiger als bei den meisten Testanbietern in der Ostschweiz. Da die Kosten nun nur noch in vereinzelten Fällen vom Bund übernommen werden, dürfen die Preise von den Anbietern neu selbst gestaltet werden. Dies sorgt in der Ostschweiz für eine Preis-Willkür.

So bietet der Rheintaler Arzt Roman Würth aus Widnau wohl den günstigsten Schnelltest in der Ostschweiz an. Bei Würth gibt es den Test für Personen unter 30 Jahren bereits für einen Fünfliber – also für das Geld, das der Test selbst kostet. Entnahme, Analyse, Meldung an das BAG und Ausstellung des Zertifikats werden vom Arzt selbst übernommen, wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt. Auch beim Corona-Testcenter in St.Gallen erhalten jüngere Personen, also Schülerinnen, Schüler und Studierende, Rabatt. Den Coronatest gibt es für sie für 25 Franken, für den Rest kostet er 37 Franken.