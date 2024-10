Von Bauer aus dem Baum geschüttelt: Ein Kakadu ist zurück in Gossau

Wie Thomas Harder, der Marketingleiter des Zoos, gegenüber FM1 erklärt, seien die Vögel am Freitagmorgen lebendig in Sommeri im Kanton Thurgau gesichtet worden. «Leider waren sie schon weitergezogen, als unser Mitarbeiter vor Ort war», erklärt Harder.

Also sind die Ausreisser immer noch unterwegs? Jein. Harder hat nämlich gute Nachrichten: «Einer der beiden Kakadus wurde in Andwil gesichtet, der flog einem Obstbauer auf die Schulter, als er gerade Äpfel vom Baum schüttelte.» Beim Bauer gefiel es dem Piepmatz so gut, dass er dort brav auf seine Abholung wartete. Er ist nun wieder in seinem Zuhause in Gossau.