Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut hat ein 58-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der Rorschacher Strasse in St.Gallen eine Frau auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Diese wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. In der Nacht auf Samstag ist sie an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können oder welchen das Fahrzeug mit AR-Kontrollschildern aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 071 224 60 00 entgegengenommen.