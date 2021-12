Der Arbeiter war dabei Baugerüste auf einen Transporter zu laden, mutmasslich ist ein Gerüst nach vorne gekippt und hat ihn am Hinterkopf getroffen. Der Mann wurde unbestimmt verletzt und blieb bewusstlos am Boden liegen. Die Rega flog ihn ins Spital. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag auf einer Baustelle an der St.Gallerstrasse in Sargans.

(red.)