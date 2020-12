Mit Glocken und Fackeln ziehen die Einwohner der Rheintaler Gemeinde Räfis-Burgerau überlicherweise am Silvesterabend durch das Dorf. Doch heuer ist, wie so vieles, anders. Trotzdem soll das Jahr in der Gemeinde mit viel Lärm verabschiedet werden.

Das Familienfrühstück: abgesagt, der Seniorenanlass: abgesagt, die Adventsfester-Eröffnung: abgesagt. Wie in praktisch allen Dörfern im FM1-Land stand das Vereinsleben in diesen Jahr praktisch still. Ein Anlass war eine absolute Seltenheit. Lärm mit Glocken und Pfannendeckeln Wenigstens einen Anlass in diesem Jahr durchführen, dies möchte der Einwohnerverein von Räfis-Burgerau im Rheintal. Das «Altjohr-Usschella» soll stattfinden. Doch die aktuelle Covid19-Situation lässt den traditionellen Anlass nicht zu. Deshalb wurde umdisponiert: «Wir wollen unsere Einwohner dazu ermuntern, das Jahr auf dem Balkon oder im Garten gemeinsam auszuläuten», sagt Carmen Zweidler vom Einwohnerverein Räfis-Burgerau. Es solle eine Art «Flashmob auf Abstand» geben. «Wer keine Glocke hat, nimmt Pfannendeckel oder Tschinellen oder was er sonst zuhause hat, um Lärm zu machen.» Video auf Facebook und Website Gewöhnlich ziehen die Leute von Räfis-Burgerau am Silvester mit grossen Kuhglocken und Fackeln gemeinsam durchs Dorf. «Die Treichelträger, welche üblicherweise dem Umzug vorangehen, werden sich dieses Jahr strategisch im Dorf verteilen und das Geläut um 17 Uhr eröffnen», sagt Zweidler. Der Einwohnerverein selbst wird dieses besondere «Altjohr-Usschella» filmen und ruft die Bevölkerung auf, selbst Videos einzusenden. Diese Aufnahmen werden dann zu einem Film zusammengeschnitten. «Von zu Hause aus kriegt man nur einen kleinen Bruchteil des Ganzen mit. So können die Einwohner sehen, wie viele wirklich dabei waren.» (red.)