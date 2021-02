Was bleibt, ist ein heilloses Chaos. In den Wägen stapelt sich Abfall, man sieht halb von den Bettgestellen gerissene Matratzen, alles ist voll Dreck.

Denn was bis Samstag keinen Abnehmer findet, wird verschrottet, wie der Konkursverkäufer Gust Bischofberger im Vorfeld ankündigte. So finden sich einige Schaulustige und Kaufinteressierte unter den Besuchern. Ab und zu hört man bei der Begehung klar und deutlich eine Kuh aus dem Schlachthof schreien. «Do tötelets», sagt einer der Besucher zu seinem Kollegen.

«Dieses Ende passt zum Circus Royal», meint ein Pärchen in Anlehnung an die Geschichte des Skandalunternehmens. Sie seien Zirkusfans, doch hier gebe es für sie nichts, was sich mitzunehmen lohne. Der Zustand der Wagen und des verbliebenen Inventars sei ernüchternd.

Ein Pärchen sucht nach einem Verkaufswagen, wird aber nicht fündig. Die vorhandenen seien zu gross und man müsste wohl noch viel Zeit darin investieren. Das musste auch Gust Bischofberger. Er sei vom Thurgauer Konkursamt angefragt worden und kümmere sich um den Verkauf. Es sei aber vor allem eine Möglichkeit, um sein Unternehmen «Rampenjakob» zu bewerben.

Denn der Unternehmer muss in der Krise Federn lassen. Seine andere Firma, Gusts's Party Zubehör GmbH, steht seit fast einem Jahr still. Nun möchte jedoch auch er mit dem Zirkus abschliessen. Die übrig gebliebenen Wagen würden unter anderem Standkosten verursachen.

Trotz Krone nichts Königliches

Beim Besuch des Verkaufsplatzes kommt man aus der Verwunderung kaum heraus. Vor einem der hinteren Wagen liegt kistenweise Christbaumschmuck. Aus einem der mittleren fallen achtlos zusammengeworfene Kostüme heraus, die Türen sind aus den Angeln gerissen und hängen einfach so herab.

In einem Wagen sitzt ein sonderbarer Plüschgorilla. Er scheint traurig in die Ferne zu blicken und sich an bessere Tage zu erinnern. Diese sind heute schwer Vorstellbar. Es sieht so aus, als wären die Artisten, Tiere und Zirkusleute vom einen Moment auf den anderen aufgebrochen und hätten alles liegengelassen.

Die ach so königliche Vergangenheit ist nur noch eine Spiegelung in einer Pfütze aus Schlamm.